Кабмін затвердив механізм, що дозволить експортувати сою та ріпак без сплати вивізного мита

Пільгою при експорті зможуть скористатися агровиробники та сільгоспкооперативи, які експортують власно вирощені сою та ріпак.

Кабінет Міністрів затвердив механізм, що дозволить агровиробникам та сілгоспкооперативам експортувати вирощені ними сою та ріпак без сплати вивізного мита. Документом, що підтверджуватиме право таких експортерів на пільги, буде експертний висновок про походження товару, виданий Торгово-промисловою палатою (ТПП) України та регіональними ТПП.

«Це довгоочікуване рішення для українських агровиробників. Унормування документів дозволяє окремим їх категоріям, передусім малим і середнім господарствам, експортувати сою та ріпак без сплати мита. Механізм чітко орієнтований саме на тих підприємців, які вирощують ці культури, а не на трейдерів чи посередників. Це зменшить витрати фермерів та сільгоспкооперативів, дозволить отримати справедливу ціну за врожай і посилить конкурентоспроможність українських виробників на зовнішніх ринках», - заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

У свою чергу Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що ухвалена Постанова Уряду забезпечить повноцінне виконання положень Закону України щодо ввізного мита на олійні культури, передбачивши механізм для сільгоспвиробників, які можуть експортувати власновирощену продукцію без застосування вимог Закону.

Тепер, як і передбачає Закон України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур», пільгою при експорті зможуть скористатися:

агровиробники, які експортують власно вирощені сою та ріпак;

сільгоспкооперативи, які експортують сою та ріпак, вирощені їхніми членами.

Експертні висновки про походження товару видаватимуться ТПП України та регіональними ТПП на кожну окрему партію продукції, що експортується.

Рішення не поширюється на операції з експорту сої та ріпаку на підставі договорів посередництва (комісії, консигнації, доручення, агентського договору). Також не зможуть скористатися пільгою сільгоспкооперативи, створені чи зареєстровані після набуття чинності норми закону, що передбачає таку пільгу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення вивізного мита на сою та ріпак.

