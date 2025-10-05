Практика судов
Запорожье без света, поврежденные многоэтажки – последствия российской комбинированной атаки

08:15, 5 октября 2025
Россия обстреляла Запорожье ударными дронами и управляемыми авиабомбами.
Фото: Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли удары по Запорожью, в результате чего 73 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По словам Федорова, без света остались 67 тысяч абонентов в областном центре и более 6 тысяч в Запорожском районе. Энергетики уже начали восстановительные работы, которые планируют завершить до конца суток. Атака была комбинированной: россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы с модулем УМПК.

Как сообщили в Нацполиции, в результате обстрела погиб один человек, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Повреждены многоквартирные жилые дома и транспорт граждан в Запорожье. В Запорожском районе попадание в частное домовладение привело к разрушению дома, хозяйственных помещений, транспортных средств и гибели домашнего скота. Следственно-оперативные группы документируют последствия, а взрывотехники и криминалисты собирают доказательства военных преступлений российской армии, идентифицируя использованные боеприпасы.

 

Фото: Национальная полиция Украины

