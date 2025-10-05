Запоріжжя без світла, пошкоджені багатоповерхівки – наслідки російської комбінованої атаки

Росія обстріляла Запоріжжя ударними дронами та керованими авіабомбами.

Фото: Національна поліція України

У ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого 73 тисячі абонентів залишилися без електропостачання, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, без світла залишилися 67 тисяч абонентів в обласному центрі та понад 6 тисяч у Запорізькому районі. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, які планують завершити до кінця доби. Атака була комбінованою: росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби з модулем УМПК.

Як повідомили в Нацполіції, внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та транспорт громадян у Запоріжжі. У Запорізькому районі влучання в приватне домоволодіння спричинило руйнування будинку, господарських приміщень, транспортних засобів і загибель домашньої худоби. Слідчо-оперативні групи документують наслідки, а вибухотехніки та криміналісти збирають докази воєнних злочинів російської армії, ідентифікуючи використані боєприпаси.

