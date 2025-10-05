Киев и область накрыл туман с видимостью 200 метров

Водителям следует быть осторожными из-за затруднений в движении.

В ближайший час и в течение первой половины дня Киев и Киевскую область окутает туман с видимостью 200-500 метров, что соответствует I уровню опасности (желтый), сообщили в Украинском гидрометцентре.

Такие погодные условия могут затруднить движение транспорта. По прогнозу, в столице ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с, температура воздуха днем 13-15°C, временами дождь, местами сильный. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призвало водителей быть осторожными на дорогах столицы.

