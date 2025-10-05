Київ і область накрив туман із видимістю 200 метрів

Водіям варто бути обережними через ускладнення руху.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У найближчу годину та протягом першої половини дня Київ і Київську область огорне туман із видимістю 200-500 метрів, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий), повідомили в Українському гідрометцентрі.

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. За прогнозом, у столиці очікується південно-східний вітер із переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, температура повітря вдень 13-15°C, часом дощ, місцями сильний. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликало водіїв бути обережними на дорогах столиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.