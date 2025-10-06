Государственные лотереи онлайн — налоговая разъяснила, в каких случаях не нужен кассовый аппарат

ГНС объяснила, когда операторы государственных лотерей могут работать без РРО и ПРРО.

Налоговики объяснили, в каких случаях операторы государственных лотерей могут не использовать кассовые аппараты или программные РРО при продаже билетов через электронные системы.

Как сообщило Главное управление ГНС в Черкасской области, использование регистраторов расчетных операций или программных РРО не является обязательным при продаже билетов государственных лотерей через электронную систему приема ставок, если такая система контролируется в режиме реального времени центральным органом исполнительной власти, который отвечает за казначейское обслуживание бюджетных средств.

Что говорит закон

Согласно статье 9 Закона №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», операторы государственных лотерей, которые реализуют билеты через официально контролируемую электронную систему, не обязаны использовать РРО, ПРРО или расчетные книжки.

В то же время положения этой статьи не распространяются на организаторов азартных игр, которые обязаны проводить расчеты с использованием кассовых аппаратов.

Как работает электронная система приема ставок

Согласно Закону №5204-VI «О государственных лотереях в Украине», электронная система приема ставок — это программно-технический комплекс, который фиксирует:

все принятые ставки;

информацию о выплате выигрышей;

движение лотерейных билетов;

другие операции, связанные с проведением лотереи.

В состав системы входят центральная электронная база и терминалы, соединенные между собой онлайн. Такие терминалы не определяют результаты розыгрышей самостоятельно и не могут быть подключены к программам, которые влияют на итоги игры.

Какие обязанности остаются за операторами

Хотя операторы государственных лотерей могут не использовать РРО или ПРРО, они обязаны вести бухгалтерский и статистический учет, а также подавать отчетность о движении билетов и средств в порядке, установленном законодательством.

Это означает, что государственные лотереи должны обеспечивать прозрачность операций и возможность контроля со стороны государства, даже если расчеты осуществляются исключительно онлайн.

