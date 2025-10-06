Практика судов
  1. В Украине

Государственные лотереи онлайн — налоговая разъяснила, в каких случаях не нужен кассовый аппарат

07:00, 6 октября 2025
ГНС объяснила, когда операторы государственных лотерей могут работать без РРО и ПРРО.
Государственные лотереи онлайн — налоговая разъяснила, в каких случаях не нужен кассовый аппарат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговики объяснили, в каких случаях операторы государственных лотерей могут не использовать кассовые аппараты или программные РРО при продаже билетов через электронные системы.

Как сообщило Главное управление ГНС в Черкасской области, использование регистраторов расчетных операций или программных РРО не является обязательным при продаже билетов государственных лотерей через электронную систему приема ставок, если такая система контролируется в режиме реального времени центральным органом исполнительной власти, который отвечает за казначейское обслуживание бюджетных средств.

Что говорит закон

Согласно статье 9 Закона №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», операторы государственных лотерей, которые реализуют билеты через официально контролируемую электронную систему, не обязаны использовать РРО, ПРРО или расчетные книжки.

В то же время положения этой статьи не распространяются на организаторов азартных игр, которые обязаны проводить расчеты с использованием кассовых аппаратов.

Как работает электронная система приема ставок

Согласно Закону №5204-VI «О государственных лотереях в Украине», электронная система приема ставок — это программно-технический комплекс, который фиксирует:

  • все принятые ставки;
  • информацию о выплате выигрышей;
  • движение лотерейных билетов;
  • другие операции, связанные с проведением лотереи.

В состав системы входят центральная электронная база и терминалы, соединенные между собой онлайн. Такие терминалы не определяют результаты розыгрышей самостоятельно и не могут быть подключены к программам, которые влияют на итоги игры.

Какие обязанности остаются за операторами

Хотя операторы государственных лотерей могут не использовать РРО или ПРРО, они обязаны вести бухгалтерский и статистический учет, а также подавать отчетность о движении билетов и средств в порядке, установленном законодательством.

Это означает, что государственные лотереи должны обеспечивать прозрачность операций и возможность контроля со стороны государства, даже если расчеты осуществляются исключительно онлайн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва