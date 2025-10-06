Государственные лотереи онлайн — налоговая разъяснила, в каких случаях не нужен кассовый аппарат

Налоговики объяснили, в каких случаях операторы государственных лотерей могут не использовать кассовые аппараты или программные РРО при продаже билетов через электронные системы.
Как сообщило Главное управление ГНС в Черкасской области, использование регистраторов расчетных операций или программных РРО не является обязательным при продаже билетов государственных лотерей через электронную систему приема ставок, если такая система контролируется в режиме реального времени центральным органом исполнительной власти, который отвечает за казначейское обслуживание бюджетных средств.
Что говорит закон
Согласно статье 9 Закона №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», операторы государственных лотерей, которые реализуют билеты через официально контролируемую электронную систему, не обязаны использовать РРО, ПРРО или расчетные книжки.
В то же время положения этой статьи не распространяются на организаторов азартных игр, которые обязаны проводить расчеты с использованием кассовых аппаратов.
Как работает электронная система приема ставок
Согласно Закону №5204-VI «О государственных лотереях в Украине», электронная система приема ставок — это программно-технический комплекс, который фиксирует:
В состав системы входят центральная электронная база и терминалы, соединенные между собой онлайн. Такие терминалы не определяют результаты розыгрышей самостоятельно и не могут быть подключены к программам, которые влияют на итоги игры.
Какие обязанности остаются за операторами
Хотя операторы государственных лотерей могут не использовать РРО или ПРРО, они обязаны вести бухгалтерский и статистический учет, а также подавать отчетность о движении билетов и средств в порядке, установленном законодательством.
Это означает, что государственные лотереи должны обеспечивать прозрачность операций и возможность контроля со стороны государства, даже если расчеты осуществляются исключительно онлайн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.