Державні лотереї онлайн — податкова роз’яснила, у яких випадках не потрібен касовий апарат

07:00, 6 жовтня 2025
ДПС пояснила, коли оператори державних лотерей можуть працювати без РРО та ПРРО.
Податківці пояснила, у яких випадках оператори державних лотерей можуть не використовувати касові апарати чи програмні РРО при продажу білетів через електронні системи.

Як повідомило Головне управління ДПС у Черкаській області, використання реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО не є обов’язковим під час продажу білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, якщо така система контролюється у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, який відповідає за казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Що говорить закон

Відповідно до статті 9 Закону №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», оператори державних лотерей, які реалізують білети через офіційно контрольовану електронну систему, не повинні застосовувати РРО, ПРРО чи розрахункові книжки.

Разом з тим, положення цієї статті не поширюються на організаторів азартних ігор, які зобов’язані проводити розрахунки із використанням касових апаратів.

Як працює електронна система прийняття ставок

Згідно із Законом №5204-VI «Про державні лотереї в Україні», електронна система прийняття ставок — це програмно-технічний комплекс, який фіксує:

  • усі прийняті ставки;
  • інформацію про виплату виграшів;
  • рух лотерейних білетів;
  • інші операції, пов’язані з проведенням лотереї.

До складу системи входять центральна електронна база та термінали, які з’єднані між собою онлайн. Такі термінали не визначають результати розіграшів самостійно і не можуть бути підключені до програм, що впливають на підсумки гри.

Які обов’язки залишаються за операторами

Хоча оператори державних лотерей можуть не застосовувати РРО або ПРРО, вони зобов’язані вести бухгалтерський і статистичний облік, а також подавати звітність про рух білетів і коштів у порядку, визначеному законодавством.

Це означає, що державні лотереї повинні забезпечити прозорість операцій і можливість контролю з боку держави, навіть якщо розрахунки відбуваються виключно онлайн.

