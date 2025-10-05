В Житомирской области мужчина во время конфликта убил жену, дочь, двух кошек и собаку

Полиция расследует двойное убийство, ранение соседки и жестокое обращение с животными.

В селе Котовка Радомышльской общины Житомирской области во время семейного конфликта мужчина нанес смертельные ножевые ранения своей 42-летней жене и 9-летней дочери, а также ранил соседку и убил двух кошек и собаку. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели от ножевых ранений 42-летней женщины и ее 9-летней дочери в селе Котовка. Кроме того, травмы получила соседка, которая пыталась вмешаться в конфликт.

По предварительным данным, во время семейной ссоры мужчина нанес смертельные удары ножом своей жене и дочери. Соседка, которая пыталась остановить конфликт, получила ножевые ранения и была госпитализирована. Также мужчина убил двух своих кошек и собаку, которые погибли от полученных травм.

Полицейские задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Установлено, что с 2023 года семья состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. У супругов было пятеро детей, трое из которых — несовершеннолетние девочки в возрасте 15, 11 и 9 лет. В конце августа 2025 года суд лишил родительских прав обоих родителей.

15-летняя дочь в последнее время проживала отдельно от родителей вместе с братом и сестрой в другом городе. 11-летняя девочка в день трагедии находилась у друзей по соседству, и сейчас ее передали под опеку родственников. Изъятие детей от родителей, лишенных родительских прав, осуществляется органами опеки и попечительства на основании судебного решения.

Следственное управление ГУНП в Житомирской области открыло уголовные производства по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство), части 3 статьи 299 (жестокое обращение с животными) и части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств преступления, назначен ряд экспертиз. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.

