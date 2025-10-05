Практика судов
  1. В Украине

В Житомирской области мужчина во время конфликта убил жену, дочь, двух кошек и собаку

23:58, 5 октября 2025
Полиция расследует двойное убийство, ранение соседки и жестокое обращение с животными.
В Житомирской области мужчина во время конфликта убил жену, дочь, двух кошек и собаку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Котовка Радомышльской общины Житомирской области во время семейного конфликта мужчина нанес смертельные ножевые ранения своей 42-летней жене и 9-летней дочери, а также ранил соседку и убил двух кошек и собаку. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели от ножевых ранений 42-летней женщины и ее 9-летней дочери в селе Котовка. Кроме того, травмы получила соседка, которая пыталась вмешаться в конфликт.

По предварительным данным, во время семейной ссоры мужчина нанес смертельные удары ножом своей жене и дочери. Соседка, которая пыталась остановить конфликт, получила ножевые ранения и была госпитализирована. Также мужчина убил двух своих кошек и собаку, которые погибли от полученных травм.

Полицейские задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Установлено, что с 2023 года семья состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. У супругов было пятеро детей, трое из которых — несовершеннолетние девочки в возрасте 15, 11 и 9 лет. В конце августа 2025 года суд лишил родительских прав обоих родителей.

15-летняя дочь в последнее время проживала отдельно от родителей вместе с братом и сестрой в другом городе. 11-летняя девочка в день трагедии находилась у друзей по соседству, и сейчас ее передали под опеку родственников. Изъятие детей от родителей, лишенных родительских прав, осуществляется органами опеки и попечительства на основании судебного решения.

Следственное управление ГУНП в Житомирской области открыло уголовные производства по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство), части 3 статьи 299 (жестокое обращение с животными) и части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств преступления, назначен ряд экспертиз. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция убийство Житомир

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва