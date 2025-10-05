Практика судів
  1. В Україні

На Житомирщині чоловік під час конфлікту вбив дружину, доньку, двох котів та собаку

23:58, 5 жовтня 2025
Поліція розслідує подвійне вбивство, поранення сусідки та жорстоке поводження з тваринами.
У селі Котівка Радомишльської громади Житомирської області під час сімейного конфлікту чоловік завдав смертельних ножових поранень своїй 42-річній дружині та 9-річній доньці, а також поранив сусідку і вбив двох котів та собаку. Про це повідомили в поліції Житомирської області.

До правоохоронців надійшло повідомлення про загибель від ножових поранень 42-річної жінки та її 9-річної доньки в селі Котівка. Крім того, травми отримала сусідка, яка намагалася втрутитися в конфлікт.

За попередніми даними, під час сімейної сварки чоловік завдав смертельних ударів ножем своїй дружині та доньці. Сусідка, яка намагалася зупинити конфлікт, отримала ножові поранення і була госпіталізована. Також чоловік убив двох своїх котів і собаку, які загинули від отриманих травм.

Поліцейські затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що з 2023 року сім’я перебувала на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. У подружжя було п’ятеро дітей, троє з яких — неповнолітні дівчатка віком 15, 11 та 9 років. Наприкінці серпня 2025 року суд позбавив батьківських прав обох батьків.

15-річна донька останнім часом проживала окремо від батьків разом із братом і сестрою в іншому місті. 11-річна дівчинка в день трагедії перебувала в друзів по сусідству, і наразі її передали під опіку рідних. Вилучення дітей від батьків, позбавлених батьківських прав, здійснюється органами опіки та піклування на підставі судового рішення.

Слідче управління ГУНП у Житомирській області відкрило кримінальні провадження за пунктами 1 і 2 частини 2 статті 115 (умисне вбивство), частиною 3 статті 299 (жорстоке поводження з тваринами) та частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин злочину, призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура. Досудове розслідування триває.

поліція вбивство Житомир

