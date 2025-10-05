Практика судов
  1. В Украине

В Ровенской области раскрыли схрон с военным арсеналом: среди изъятого — автомат, гранаты и снаряды

19:19, 5 октября 2025
Местного жителя задержали, ему сообщено о подозрении в незаконном хранении оружия и взрывчатки.
В Ровенской области раскрыли схрон с военным арсеналом: среди изъятого — автомат, гранаты и снаряды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Радивилове правоохранители обнаружили схрон с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки. Местному жителю сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Мужчину задержали в конце сентября, у него изъяли автомат Калашникова и 2 магазина по 30 патронов в каждом.

Во время санкционированного обыска дома у подозреваемого изъяли еще 78 патронов разного калибра, а в схроне в лесном массиве – 8 артиллерийских выстрелов, тротиловую шашку, 3 ручные гранаты и 4 запала к ним, 3 взрывателя к противотанковой мине, артиллерийский снаряд, гранату к подствольному гранатомету и 5 сигнальных ракетниц.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 121120 гривен. Устанавливается канал поставки оружия и боеприпасов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Ровно боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва