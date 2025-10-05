В Ровенской области раскрыли схрон с военным арсеналом: среди изъятого — автомат, гранаты и снаряды

Местного жителя задержали, ему сообщено о подозрении в незаконном хранении оружия и взрывчатки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Радивилове правоохранители обнаружили схрон с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки. Местному жителю сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Мужчину задержали в конце сентября, у него изъяли автомат Калашникова и 2 магазина по 30 патронов в каждом.

Во время санкционированного обыска дома у подозреваемого изъяли еще 78 патронов разного калибра, а в схроне в лесном массиве – 8 артиллерийских выстрелов, тротиловую шашку, 3 ручные гранаты и 4 запала к ним, 3 взрывателя к противотанковой мине, артиллерийский снаряд, гранату к подствольному гранатомету и 5 сигнальных ракетниц.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 121120 гривен. Устанавливается канал поставки оружия и боеприпасов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.