На Рівненщині викрили схрон із військовим арсеналом: серед вилученого — автомат, гранати та снаряди

Місцевого жителя затримали, йому повідомлено про підозру у незаконному зберіганні зброї та вибухівки.

У Радивилові правоохоронці виявили схрон із великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки. Місцевому жителю повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Затримали чоловіка наприкінці вересня, у нього вилучили автомат Калашникова та 2 магазини, по 30 патронів у кожному.

Під час санкціонованого обшуку вдома у підозрюваного вилучили ще 78 патронів різного калібру, а у схроні в лісовому масиві – 8 артилерійських пострілів, тротилову шашку, 3 ручні гранати та 4 запали до них, 3 підривачі до протитанкової міни, артилерійський снаряд, гранату до підствольного гранатомета та 5 сигнальних ракетниць.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 121120 грн застави. Встановлюється канал постачання зброї та боєприпасів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

