Практика судов
  1. В Украине

В Виннице у торгового центра мужчина выстрелил 21-летнему парню в лицо — его задержали

19:55, 5 октября 2025
Конфликт между мужчинами перерос в стрельбу — нападавшего задержали, а пострадавшего госпитализировали, оружие изъято для экспертизы.
В Виннице у торгового центра мужчина выстрелил 21-летнему парню в лицо — его задержали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который во время конфликта у торгового центра выстрелил в 21-летнего парня. Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел 5 октября около 16:10 возле одного из торговых центров на переулке Павла Корнелюка. Свидетели услышали выстрелы и вызвали полицию.

Правоохранители установили, что между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого старший из них выстрелил в потерпевшего из пистолета, предположительно — пневматического. Пуля попала парню в лицо.

Полицейские быстро установили личность стрелявшего и задержали его в процессуальном порядке.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, а потерпевшего осматривают медики. Оружие изъято для проведения экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство), ведутся следственные действия. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Все обстоятельства правонарушения устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция оружие Винница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва