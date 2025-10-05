В Виннице у торгового центра мужчина выстрелил 21-летнему парню в лицо — его задержали

Конфликт между мужчинами перерос в стрельбу — нападавшего задержали, а пострадавшего госпитализировали, оружие изъято для экспертизы.

В Виннице полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который во время конфликта у торгового центра выстрелил в 21-летнего парня. Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел 5 октября около 16:10 возле одного из торговых центров на переулке Павла Корнелюка. Свидетели услышали выстрелы и вызвали полицию.

Правоохранители установили, что между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого старший из них выстрелил в потерпевшего из пистолета, предположительно — пневматического. Пуля попала парню в лицо.

Полицейские быстро установили личность стрелявшего и задержали его в процессуальном порядке.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, а потерпевшего осматривают медики. Оружие изъято для проведения экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство), ведутся следственные действия. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Все обстоятельства правонарушения устанавливаются.

