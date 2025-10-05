У Вінниці біля торгового центру чоловік вистрілив 21-річному хлопцю в обличчя — його затримали

Конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину — нападника затримали, а потерпілого госпіталізували, зброю вилучено для експертизи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінниці поліцейські затримали 31-річного місцевого жителя, який під час конфлікту біля торгового центру вистрілив у 21-річного хлопця. Про це повідомили у поліції регіону.

Інцидент стався 5 жовтня близько 16:10 біля одного з торгових центрів на провулку Павла Корнелюка. Свідки почули постріли та викликали поліцію.

Правоохоронці встановили, що між чоловіками виникла словесна суперечка, у ході якої старший із них вистрілив у потерпілого з пістолета, попередньо — пневматичного. Куля потрапила хлопцю в обличчя.

Поліцейські швидко встановили особу стрільця та затримали його у процесуальному порядку.

Наразі з підозрюваним працюють слідчі, а потерпілого оглядають медики. Зброю вилучено для проведення експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство) та проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Усі обставини правопорушення встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.