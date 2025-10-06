В Черниговской области действуют графики отключений света «3 через 3»

Энергетики работают над восстановлением снабжения в Чернигове и Прилуцком районе.

В Черниговской области действуют графики почасовых отключений электроэнергии по схеме «3 через 3», сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«При благоприятных условиях в сети энергетики сокращают время отключений. Сейчас остаются без электроснабжения один из микрорайонов Чернигова и часть населенных пунктов Прилуцкого района», — отметил Чаус.

Он добавил, что энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения, чтобы как можно быстрее запитать абонентов. Глава ОВА добавил, что для решения проблемных вопросов в Чернигове привлекаются дополнительные ресурсы.

