У Чернігівській області діють графіки відключень світла «3 через 3»

Енергетики працюють над відновленням постачання в Чернігові та Прилуцькому районі.

У Чернігівській області діють графіки погодинних відключень електроенергії за схемою «3 через 3», повідомив голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.

«За сприятливих умов у мережі енергетики скорочують час відключень. Наразі залишаються без електропостачання один з мікрорайонів Чернігова та частина населених пунктів Прилуцького району», — зазначив Чаус.

Він додав, що енергетики активно працюють над відновленням електропостачання, щоб якнайшвидше заживити абонентів. Очільник ОВА додав, що для вирішення проблемних питань у Чернігові залучаються додаткові ресурси.

