В налоговой объяснили, на основании каких документов можно подтвердить, что жилье непригодно для проживания

20:34, 6 октября 2025
Подтверждением непригодности жилья является решение местного совета о сносе или ином использовании этого дома.
В налоговой объяснили, на основании каких документов можно подтвердить, что жилье непригодно для проживания
Вопрос подтверждения непригодности жилья для проживания является важным в случаях, когда необходимо изменить его статус или назначение. Законодательство определяет перечень документов, на основании которых можно официально засвидетельствовать, что жилое помещение не соответствует требованиям безопасного проживания.

Налоговая служба в Хмельницкой области напоминает, что в соответствии с подпунктом «ґ» пп. 266.2.2 Налогового кодекса Украины не является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, жилая недвижимость, непригодная для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признанная таковой согласно решению сельского, поселкового, городского совета.

Статья 30 Закона Украины от 21.05.1997 №280/97-ВР «О местном самоуправлении в Украине» (с изменениями и дополнениями) определяет, что вопросы учета жилищного фонда, объектов недвижимого имущества независимо от форм собственности, осуществления контроля за их использованием, а также вопросы определения технического состояния жилых домов относятся к полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

Статья 7 Жилищного кодекса Украины и Положение о порядке обследования состояния жилых домов с целью установления их соответствия санитарным и техническим требованиям и признания жилых домов и жилых помещений непригодными для проживания, утвержденное постановлением Совета Министров УССР от 26.04.1984 №189 (далее – Положение), регулируют вопросы признания жилого дома непригодным для проживания.

Так, согласно пункту 3 Положения, обследование жилых домов (помещений) проводится инженерно-техническими работниками жилищно-эксплуатационных организаций с участием представителей общественности. В случае необходимости к обследованию привлекаются специалисты проектных и научно-исследовательских организаций, а также органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

На основании материалов обследования состояния жилых домов жилищно-эксплуатационная организация определяет дома, соответствующие санитарным и техническим требованиям, и составляет об этом соответствующий акт, который утверждается руководителем указанной организации.

В случае невозможности или нецелесообразности проведения капитального ремонта жилищно-эксплуатационная организация вносит в исполком районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов предложение о признании жилого дома (жилого помещения) таким, что не соответствует указанным требованиям и является непригодным для проживания (п. 5 Положения).

Согласно пункту 11 Положения, если жилой дом (жилое помещение) признан исполнительным комитетом районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов не соответствующим санитарным и техническим требованиям и непригодным для проживания, исполком соответствующего местного Совета вносит в исполнительный комитет областного, городского (города республиканского подчинения) Совета народных депутатов предложение об использовании этого дома (помещения) в других целях либо о сносе дома.

При этом прилагаются следующие документы:

а) решение исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов о признании жилого дома (жилого помещения) не соответствующим санитарным и техническим требованиям и непригодным для проживания;

б) проект решения исполнительного комитета областного, городского (города республиканского подчинения) Совета народных депутатов о дальнейшем использовании жилого дома (жилого помещения) либо о сносе дома.

Исполнительный комитет областного, городского (города республиканского подчинения) Совета народных депутатов рассматривает представленные материалы и принимает решение об использовании непригодного для проживания жилого дома (жилого помещения) в других целях либо о сносе этого дома.

Таким образом, владелец объекта жилой недвижимости может подтвердить, что жилая недвижимость непригодна для проживания на основании решения органа местного самоуправления об использовании непригодного для проживания жилого дома (жилого помещения) в других целях либо о сносе этого дома.

