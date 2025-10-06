Практика судов
  1. В Украине

Переход на зимнее время в 2025 году: когда украинцам нужно перевести часы

22:36, 6 октября 2025
Когда украинцам переводить стрелки часов на один час назад.
Переход на зимнее время в 2025 году: когда украинцам нужно перевести часы
Джерело фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина традиционно перейдет на зимнее время в воскресенье, 26 октября 2025 года. В 4:00 утра стрелки часов следует перевести на один час назад — на 3:00.

Таким образом, поспать можно будет на час дольше.

Большинство современных гаджетов, в частности смартфоны и компьютеры, обновят время автоматически, если включена соответствующая функция.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцы в том году должны были бы в последний раз перевести стрелки часов и остаться на зимнем времени. Но законопроект об исчислении времени в Украине не подписал Президент.

Часы в Украине больше не должны были переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201. Позже законопроект подписал председатель Верховной Рады и направил его на подпись Президенту.

Президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал и, по информации источников СМИ, не планирует этого делать.

Как сообщил собеседник в президентской команде, его так и не подпишут.

«Не планирует Президент подписывать», — утверждает собеседник в ОП. А для вето закона сроки уже истекли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил СМИ, что подписи не будет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва