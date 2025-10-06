Переход на зимнее время в 2025 году: когда украинцам нужно перевести часы

Украина традиционно перейдет на зимнее время в воскресенье, 26 октября 2025 года. В 4:00 утра стрелки часов следует перевести на один час назад — на 3:00.
Таким образом, поспать можно будет на час дольше.
Большинство современных гаджетов, в частности смартфоны и компьютеры, обновят время автоматически, если включена соответствующая функция.
Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцы в том году должны были бы в последний раз перевести стрелки часов и остаться на зимнем времени. Но законопроект об исчислении времени в Украине не подписал Президент.
Часы в Украине больше не должны были переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201. Позже законопроект подписал председатель Верховной Рады и направил его на подпись Президенту.
Президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал и, по информации источников СМИ, не планирует этого делать.
Как сообщил собеседник в президентской команде, его так и не подпишут.
«Не планирует Президент подписывать», — утверждает собеседник в ОП. А для вето закона сроки уже истекли.
Другой собеседник в президентской фракции также заверил СМИ, что подписи не будет.
