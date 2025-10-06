Практика судів
Перехід на зимовий час у 2025 році: коли українцям потрібно перевести годинники

22:36, 6 жовтня 2025
Коли українцям переводити стрілки годинників на одну годину назад.
Перехід на зимовий час у 2025 році: коли українцям потрібно перевести годинники
Джерело фото: Freepik
Україна традиційно перейде на зимовий час у неділю, 26 жовтня 2025 року. О 4:00 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад — на 3:00.

Таким чином, поспати можна на годину довше.

Більшість сучасних гаджетів, зокрема смартфони та комп’ютери, оновлять час автоматично, якщо увімкнена відповідна функція.

Як писала «Судово-юридична газета», українці того року мали би востаннє перевести стрілки годинників і залишитися на зимовому часі. Але законопроєкт про обчислення часу в Україні не підписав Президент.

Годинники в Україні мали більше не переводити на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про обчислення часу в Україні № 4201. Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради і його направили на підпис Президенту.

Президент Володимир Зеленський його досі не підписав і, за інформацією джерел ЗМІ, не планує цього робити.

Як повідомив співрозмовник в президентській команді, його так і не підпишуть.

«Не планує Президент підписувати», - твердить співрозмовник в ОП. А для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ЗМІ, що підпису не буде.

законопроект Україна

