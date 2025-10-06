Названы автомобильные бестселлеры сентября: кто лидирует

ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей прошлого месяца.

В сентябре 2025 года украинский рынок новых автомобилей возглавил электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx. На втором месте по популярности — Renault Duster, а третью позицию занял Toyota RAV4. Такие данные обнародовала ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром».

В целом ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей прошлого месяца выглядит так:

Volkswagen ID.Unyx — 432 ед.; Renault Duster — 406 ед.; Toyota RAV4 — 292 ед.; BYD Song Plus — 280 ед.; Hyundai Tucson — 224 ед.; Skoda Kodiaq — 182 ед.; Mazda CX-5 — 165 ед.; BYD Leopard 3 — 150 ед.; Honda e:NS1 — 143 ед.; Toyota Land Cruiser Prado — 136 ед.

Отметим, что украинский рынок электромобилей продемонстрировал рекордные показатели: в сентябре 2025 года зарегистрировано 12,1 тыс. легковых электромобилей, что на 5,9% больше, чем в августе, и на 89,2% превышает результаты сентября 2024 года.

По данным Института исследований автомобильного рынка, это уже новый исторический максимум для сегмента BEV (Battery Electric Vehicles). С начала года количество зарегистрированных электромобилей достигло 55,4 тыс., тогда как за весь 2024 год — 52,1 тыс.

