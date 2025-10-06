Названы автомобильные бестселлеры сентября: кто лидирует

В сентябре 2025 года украинский рынок новых автомобилей возглавил электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx. На втором месте по популярности — Renault Duster, а третью позицию занял Toyota RAV4. Такие данные обнародовала ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром».
В целом ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей прошлого месяца выглядит так:
Отметим, что украинский рынок электромобилей продемонстрировал рекордные показатели: в сентябре 2025 года зарегистрировано 12,1 тыс. легковых электромобилей, что на 5,9% больше, чем в августе, и на 89,2% превышает результаты сентября 2024 года.
По данным Института исследований автомобильного рынка, это уже новый исторический максимум для сегмента BEV (Battery Electric Vehicles). С начала года количество зарегистрированных электромобилей достигло 55,4 тыс., тогда как за весь 2024 год — 52,1 тыс.
