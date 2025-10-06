Практика судів
  1. В Україні

Названо автомобільні бестселери вересня: хто лідирує

22:54, 6 жовтня 2025
ТОП-10 найпопулярніших нових легкових автомобілів минулого місяця.
Названо автомобільні бестселери вересня: хто лідирує
Джерело фото: viswaprem anbarasapandian / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вересні 2025 року український ринок нових авто очолив електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx. На другому місці за популярністю — Renault Duster, а третю позицію посів Toyota RAV4. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Загалом ТОП-10 найпопулярніших нових легкових автомобілів минулого місяця виглядає так:

  • Volkswagen ID.Unyx — 432 од.;
  • Renault Duster — 406 од.;
  • Toyota RAV4 — 292 од.;
  • BYD Song Plus — 280 од.;
  • Hyundai Tucson — 224 од.;
  • Skoda Kodiaq — 182 од.;
  • Mazda CX-5 — 165 од.;
  • BYD Leopard 3 — 150 од.;
  • Honda e:NS1 — 143 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 136 од.

Зауважимо, що український ринок електромобілів продемонстрував рекордні показники: у вересні 2025 року зареєстровано 12,1 тис. легкових електромобілів, що на 5,9% більше, ніж у серпні, і на 89,2% перевищує результати вересня 2024 року.

За даними Інституту досліджень авторинку, це вже новий історичний максимум для сегмента BEV (Battery Electric Vehicles). З початку року кількість зареєстрованих електромобілів сягнула 55,4 тис., тоді як за весь 2024 рік — 52,1 тис.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду