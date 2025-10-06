Названо автомобільні бестселери вересня: хто лідирує

У вересні 2025 року український ринок нових авто очолив електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx. На другому місці за популярністю — Renault Duster, а третю позицію посів Toyota RAV4. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Загалом ТОП-10 найпопулярніших нових легкових автомобілів минулого місяця виглядає так:
Зауважимо, що український ринок електромобілів продемонстрував рекордні показники: у вересні 2025 року зареєстровано 12,1 тис. легкових електромобілів, що на 5,9% більше, ніж у серпні, і на 89,2% перевищує результати вересня 2024 року.
За даними Інституту досліджень авторинку, це вже новий історичний максимум для сегмента BEV (Battery Electric Vehicles). З початку року кількість зареєстрованих електромобілів сягнула 55,4 тис., тоді як за весь 2024 рік — 52,1 тис.
