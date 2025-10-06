Названо автомобільні бестселери вересня: хто лідирує

ТОП-10 найпопулярніших нових легкових автомобілів минулого місяця.

У вересні 2025 року український ринок нових авто очолив електричний кросовер Volkswagen ID.Unyx. На другому місці за популярністю — Renault Duster, а третю позицію посів Toyota RAV4. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Загалом ТОП-10 найпопулярніших нових легкових автомобілів минулого місяця виглядає так:

Volkswagen ID.Unyx — 432 од.;

Renault Duster — 406 од.;

Toyota RAV4 — 292 од.;

BYD Song Plus — 280 од.;

Hyundai Tucson — 224 од.;

Skoda Kodiaq — 182 од.;

Mazda CX-5 — 165 од.;

BYD Leopard 3 — 150 од.;

Honda e:NS1 — 143 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 136 од.

Зауважимо, що український ринок електромобілів продемонстрував рекордні показники: у вересні 2025 року зареєстровано 12,1 тис. легкових електромобілів, що на 5,9% більше, ніж у серпні, і на 89,2% перевищує результати вересня 2024 року.

За даними Інституту досліджень авторинку, це вже новий історичний максимум для сегмента BEV (Battery Electric Vehicles). З початку року кількість зареєстрованих електромобілів сягнула 55,4 тис., тоді як за весь 2024 рік — 52,1 тис.

