В Минюсте напомнили основные различия между наследственным договором, завещанием и договором дарения

Украинцам напомнили основные различия между наследственным договором, завещанием и договором дарения, их правовыми последствиями и особенностями применения в различных жизненных ситуациях.

Министерство юстиции разъяснило основные различия между наследственным договором, завещанием и договором дарения.

Завещание

Завещание — это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Составление завещания возможно исключительно лично, его совершение через представителя законодательством не допускается. Завещание вступает в силу только после смерти завещателя и открытия наследства. До этого момента имущество остается в собственности наследодателя, который имеет право в любое время изменить или отменить завещание, не уведомляя об этом наследников.

Завещание может быть нескольких видов — с условием, секретное, а также завещание супругов. В частности, удостоверить завещание могут: командир воинской части; главный врач, его заместитель или дежурный врач больницы либо госпиталя; начальник госпиталя; директор или главный врач дома для престарелых и лиц с инвалидностью; капитан судна под флагом Украины; начальник экспедиции и другие.

Договор дарения

Дарение — это двустороннее соглашение, по которому даритель безвозмездно передает имущество другому лицу. Договор может заключаться как письменно (в частности, относительно недвижимости или значительного имущества), так и устно — в случаях дарения мелких бытовых вещей.

Важная особенность: договор дарения может предусматривать для одаряемого определенные обязанности. Это может быть передача денежной суммы или иного имущества третьему лицу, выплата денежной ренты, предоставление права пожизненного пользования подарком или его частью либо воздержание от определенных действий. Если одаряемый нарушает такое обязательство, даритель имеет право требовать расторжения договора и возврата подарка, а если это невозможно — возмещения его стоимости.

Право собственности по договору дарения возникает с момента передачи имущества или с момента нотариального удостоверения — в зависимости от его предмета.

Наследственный договор

Эта сделка сочетает элементы завещания и договора: приобретатель обязуется выполнять определенные действия по распоряжению отчуждателя (например, предоставлять помощь, содержание, уход), а после его смерти получает право собственности на имущество. Право собственности переходит только после смерти отчуждателя.

Согласно Гражданскому кодексу, завещание, составленное в отношении имущества, указанного в наследственном договоре, является ничтожным. Таким образом, отчуждатель не может завещать то, что уже охвачено наследственным договором.

Иск о расторжении наследственного договора в случае невыполнения условий может подать не только сам отчуждатель, но и приобретатель — если он не может выполнить распоряжение отчуждателя.

Основные различия

Момент приобретения права собственности:

по договору дарения — сразу после передачи имущества;

по наследственному договору — после смерти отчуждателя;

по завещанию — после смерти наследодателя и истечения шестимесячного срока.

Обязательства сторон:

завещание не создает никаких обязательств для наследников до смерти завещателя;

наследственный договор требует выполнения условий отчуждателя;

договор дарения может предусматривать для одаряемого определенные обязанности.

Возможность отмены:

завещание можно изменить или отменить в любое время;

наследственный договор расторгается только в судебном порядке;

договор дарения может быть отменен или возмещена стоимость подарка в случае невыполнения условий договора.

Именно поэтому выбор между завещанием, наследственным договором и договором дарения зависит от конечной цели владельца имущества. Если владелец хочет сохранить полный контроль над имуществом до конца жизни — целесообразно составить завещание. Если важно закрепить обязанности будущего наследника, например, обеспечить уход или другие действия — стоит рассмотреть наследственный договор. А если цель заключается в немедленном отчуждении имущества — следует выбрать договор дарения.

