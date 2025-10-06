Практика судов
  1. В Украине

ВАКС конфисковал элитные автомобили Toyota Camry Hybrid и Lexus NX200 семьи экс-руководителя харьковского ТЦК Воронцова

17:29, 6 октября 2025
Суд признал необоснованными активы семьи экс-руководителя харьковского ТЦК.
ВАКС конфисковал элитные автомобили Toyota Camry Hybrid и Lexus NX200 семьи экс-руководителя харьковского ТЦК Воронцова
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ВАКС признал необоснованными активы, принадлежащие семье бывшего руководителя РТЦК и СП города Харькова. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Хотя фамилия чиновника официально не называется, по данным СМИ, речь идет об Артуре Воронцове.

Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства путем гражданской конфискации. Эти активы формально принадлежат родственнику чиновника, но фактически использовались его семьей.

Суд признал необоснованным активом автомобиль Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и постановил взыскать в доход государства его стоимость на момент приобретения — 1 598 030 гривен. Кроме того, необоснованным активом признан автомобиль Lexus NX200, зарегистрированный на тещу чиновника, который также взыскан в доход государства.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней с момента составления его полного текста.

По данным САП, теща руководителя ТЦК владеет двумя люксовыми автомобилями общей стоимостью 3 423 000 грн, приобретенными в 2022–2023 годах. Однако выяснилось, что этими автомобилями фактически пользовались сам чиновник и его близкие. Анализ доходов и расходов чиновника, его семьи и родственников показал, что законных источников для приобретения этих автомобилей не было.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВАКС конфискация имущества ТЦК авто конфискация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва