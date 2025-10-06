ВАКС конфисковал элитные автомобили Toyota Camry Hybrid и Lexus NX200 семьи экс-руководителя харьковского ТЦК Воронцова

Суд признал необоснованными активы семьи экс-руководителя харьковского ТЦК.

ВАКС признал необоснованными активы, принадлежащие семье бывшего руководителя РТЦК и СП города Харькова. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Хотя фамилия чиновника официально не называется, по данным СМИ, речь идет об Артуре Воронцове.

Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства путем гражданской конфискации. Эти активы формально принадлежат родственнику чиновника, но фактически использовались его семьей.

Суд признал необоснованным активом автомобиль Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и постановил взыскать в доход государства его стоимость на момент приобретения — 1 598 030 гривен. Кроме того, необоснованным активом признан автомобиль Lexus NX200, зарегистрированный на тещу чиновника, который также взыскан в доход государства.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней с момента составления его полного текста.

По данным САП, теща руководителя ТЦК владеет двумя люксовыми автомобилями общей стоимостью 3 423 000 грн, приобретенными в 2022–2023 годах. Однако выяснилось, что этими автомобилями фактически пользовались сам чиновник и его близкие. Анализ доходов и расходов чиновника, его семьи и родственников показал, что законных источников для приобретения этих автомобилей не было.

