Практика судів
  1. В Україні

ВАКС конфіскував елітні авто Toyota Camry Hybrid та Lexus NX200 родини екскерівника харківського ТЦК Воронцова

17:29, 6 жовтня 2025
Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника харківського ТЦК.
ВАКС конфіскував елітні авто Toyota Camry Hybrid та Lexus NX200 родини екскерівника харківського ТЦК Воронцова
ВАКС визнав необґрунтованими активи, що належать родині колишнього керівника РТЦК та СП міста Харкова. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Хоча прізвище посадовця офіційно не називають, за даними ЗМІ, йдеться про Артура Воронцова.

Колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП щодо визнання необґрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави шляхом цивільної конфіскації. Ці активи формально належать родичу посадовця, але фактично використовувалися його родиною.

Суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та ухвалив стягнути в дохід держави його вартість на момент придбання — 1 598 030 гривень. Крім того, необґрунтованим активом визнано автомобіль Lexus NX200, зареєстрований на тещу посадовця, який також стягнуто в дохід держави.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів із моменту складення його повного тексту.

За даними САП, теща керівника ТЦК володіє двома люксовими автомобілями загальною вартістю 3 423 000 грн, придбаними у 2022–2023 роках. Однак з’ясувалося, що цими автівками фактично користувалися сам посадовець і його близькі. Аналіз доходів і видатків посадовця, його сім’ї та родичів показав, що законних джерел для придбання цих автомобілів не було.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
