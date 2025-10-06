Кабмин направит на оборону дополнительно 324,7 млрд грн, — Юлия Свириденко

Правительство предлагает увеличить на 324,7 млрд грн расходы на оборону в Госбюджете-2025.

Кабинет Министров подал в Верховную Раду предложения относительно изменений в закон о государственном бюджете на 2025 год. В документе предлагается увеличить финансирование оборонного сектора на 324,7 млрд грн.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что средства планируется привлечь через механизм Европейского Союза ERA.

«До конца года на оборону направим дополнительно 324,7 млрд грн», — рассказала Свириденко.

По её словам, из выделенных 324,7 млрд грн более 310 млрд грн направят в общий фонд, из них — более 301 млрд грн получит Минобороны. В частности:

202 млрд грн — на денежное обеспечение военнослужащих;

100 млрд грн — на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов — включая FPV на оптоволокне, дронов-перехватчиков, дипстрайк-дронов;

8 млрд грн — на другие военные расходы (военные перевозки, топливо, эксплуатационные затраты).

«Решение продиктовано динамикой фронта и постоянно меняющимися условиями боевых действий. Россия не собирается останавливаться, меняет тактику на фронте и лишь усиливает атаки на нашу энергетическую инфраструктуру в тылу. Мы должны быть гибкими и быстро адаптировать наши расходы, чтобы дать Вооружённым силам все необходимые средства и ресурсы для противодействия врагу», — подчеркнула Свириденко.

Глава правительства уточнила, что основным источником финансирования увеличенных расходов являются 6 млрд евро (294,3 млрд грн) от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Также правительство располагает почти 30 млрд грн дополнительных доходов бюджета, экономией на долговых выплатах и сокращением неприоритетных расходов.

«Таким образом, закупку дронов помогут профинансировать замороженные российские активы. За это мы благодарны нашим партнёрам из ЕС и странам G7. Теперь следующий шаг — за народными депутатами. Надеемся на оперативное принятие изменений в бюджет в Верховной Раде, чтобы обеспечить поддержку Сил обороны Украины», — отметила Свириденко.

