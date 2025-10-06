Кабмін спрямує на оборону додатково 324,7 млрд грн, — Юлія Свириденко

Уряд пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в Держбюджеті-2025.

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради пропозиції щодо змін до закону про державний бюджет на 2025 рік. У документі пропонується збільшити фінансування оборонного сектору на 324,7 млрд грн. Премʼєр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що кошти планується залучити через механізм Європейського Союзу ERA.

"До кінця року на оборону спрямуємо додатково 324,7 млрд грн", — розповіла Свириденко.

За її словами, з виділених 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн спрямують у загальний фонд, з них — понад 301 млрд грн отримає Міноборони. Зокрема:

202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;

100 млрд грн — на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів — зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів;

8 млрд грн — на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

"Рішення продиктоване динамікою фронту і постійно змінними умовами бойових дій. Росія не збирається зупинятися, змінює тактику на фронті і лише посилює атаки на нашу енергетичну інфраструктуру в тилу. Ми маємо бути гнучкими і швидко адаптувати наші витрати, щоб дати Війську всі необхідні засоби і ресурси протидії ворогу", — наголошує Свириденко.

Глава уряду уточнила, що основне джерело фінансування збільшених видатків — це 6 млрд євро (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Також уряд має майже 30 млрд грн додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.

"Отже, закупівлю дронів допоможуть профінансувати заморожені російські активи. За це ми вдячні нашим партнерам з ЄС та країнам G7. Тепер наступний крок — за народними депутатами. Сподіваємося на оперативне ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді, щоб забезпечити підтримку Сил оборони України", — зазначила Свириденко.

