БЕБ разоблачило контрабандную схему более чем на $10 млн: ювелирку и часы перевозили через поезд Варшава – Киев

Правоохранители изъяли ювелирные изделия и часы известных брендов, а также 800 тысяч долларов наличными, общая стоимость изъятого – более $10 миллионов.

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о разоблачении организованной группы контрабандистов, которая незаконно перевозила через государственную границу дорогостоящие ювелирные изделия и швейцарские часы, скрывая их от таможенного контроля.

В состав группы входили 11 человек, среди которых пятеро сотрудников «Укрзализныци» и владельцы частной компании.

По данным следствия, участники схемы закупали брендовые украшения и часы в ОАЭ, Гонконге и других странах, после чего завозили их в Польшу. Оттуда драгоценности передавались проводникам пассажирского поезда международного сообщения «Варшава–Киев» / «Киев–Варшава», которые прятали товар в конструктивных полостях вагонов.

После пересечения границы контрабандные изделия продавались в магазине в Киеве — за наличные, безналичный расчет и криптовалюту.

Во время обысков в поезде, магазине и жилье фигурантов правоохранители изъяли ювелирные изделия и часы известных брендов, а также 800 тысяч долларов наличными. Общая стоимость изъятого составляет более 10 миллионов долларов.

Детективы БЭБ сообщили 11 участникам преступной группы о подозрении по ч. 3 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины — контрабанда товаров в значительном размере, совершенная организованной группой.

По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых, в частности автомобили и яхту, а подозреваемым избраны меры пресечения.

