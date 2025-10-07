БЕБ викрило контрабандну схему на понад $10 млн: ювелірку та годинники перевозили через поїзд Варшава – Київ

Правоохоронці вилучили ювелірні вироби й годинники відомих брендів, а також 800 тисяч доларів готівкою, загальна вартість вилученого – понад $10 мільйонів.

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про викриття організованої групи контрабандистів, яка незаконно перевозили через державний кордон коштовні ювелірні вироби та швейцарські годинники, приховуючи їх від митного контролю.

До складу групи входило 11 осіб, серед яких п’ятеро працівників «Укрзалізниці» та власники приватної компанії.

За даними слідства, учасники схеми закуповували брендові прикраси та годинники в ОАЕ, Гонконзі та інших країнах, після чого завозили їх до Польщі. Звідти коштовності передавали провідникам пасажирського потяга міжнародного сполучення «Варшава–Київ» / «Київ–Варшава», які ховали товар у конструктивних порожнинах вагонів.

Після перетину кордону контрабандні вироби продавали у магазині в Києві — за готівку, безготівковий розрахунок та криптовалюту.

Під час обшуків у потязі, магазині та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили ювелірні вироби й годинники відомих брендів, а також 800 тисяч доларів готівкою. Загальна вартість вилученого становить понад 10 мільйонів доларів.

Детективи БЕБ повідомили 11 учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України — контрабанда товарів у значному розмірі, вчинена організованою групою.

За рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, зокрема автомобілі та яхту, а підозрюваним обрано запобіжні заходи.

