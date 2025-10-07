В Николаевской области отложат начало отопительного сезона — Ким

Отопительный сезон начнется только тогда, когда установится стабильное похолодание.

В Николаевской области старт отопительного сезона в этом году планируют отложить на максимально возможный срок. Причинами являются необходимость экономии энергоресурсов.

Как пишет Укринформ, об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга 7 октября.

«Готовность к отопительному сезону — почти 100%, мы проверяем систему и все сети, чтобы все работало. Но в этом году, в рамках экономии, будем стараться как можно позже запустить отопительный сезон, потому что понимаем сложность ситуации. То есть, если, скажем, будет несколько дней похолодания, а потом снова потепление — мы не будем включать отопление, пока не наступит стабильное похолодание, как того требует закон», — отметил Ким.

Глава ОВА также добавил, что часть объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управляющих компаний еще не подписали договоры с теплоэнергетическими предприятиями. Из-за этого юридически уровень готовности выглядит ниже, чем есть фактически.

По словам главы области, отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура несколько дней подряд опустится ниже 8°C, в соответствии с требованиями законодательства.

В то же время в Киеве с 3 октября начался отопительный сезон, но не для всех.

