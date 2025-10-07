Практика судів
На Миколаївщині відтермінують початок опалювального сезону — Кім

19:25, 7 жовтня 2025
Опалювальний сезон розпочнуть лише тоді, коли настане стабільне похолодання.
У Миколаївській області старт опалювального сезону цього року планують відкласти на максимально можливий термін. Причинами є необхідність економії енергоресурсів.

Як пише Укрінформ, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу 7 жовтня.

«Готовність до опалювального сезону під 100%, ми продавлюємо систему і всі мережі, щоб усе працювало. Але цього року в рамках економії намагатимемося якомога пізніше запустити опалювальний сезон, тому що розуміємо важкість ситуації. Тобто, якщо, скажімо, буде кількаденне похолодання, а потім знову потепління, то ми не запускатимемо опалення, аж поки не настане стабільне похолодання, як того вимагає закон», — зазначив Кім.

Очільник ОВА також додав, що частина об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і керуючих компаній ще не підписали договори з теплогенеруючими підприємствами. Через це юридично рівень готовності виглядає нижчим, ніж є фактично.

За словами голови області, середньодобова температура кілька днів поспіль опуститься нижче 8°C — згідно з вимогами законодавства.

Водночас у Києві з 3 жовтня розпочався опалювальний сезон, але не для всіх.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

