В Кировоградской области в квартире нашли тело девушки с ножевыми ранениями

16-летнюю девушку с ножевыми ранениями обнаружили на съемной квартире.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Светловодске Кировоградской области в арендованной квартире нашли без признаков жизни 16-летнюю девушку с ножевыми ранениями. Об этом рассказали в полиции.

По предварительным данным, она была студенткой местного учебного заведения и проживала сама.

Правоохранители задержали жителя Светловодска, подозреваемого в совершении умышленного убийства несовершеннолетней девушки.

В поисковые мероприятия были привлечены оперативники, следователи, криминалисты, кинологи, аналитики и другие специализированные подразделения полиции. Они просматривали записи с камер видеонаблюдения и опрашивали возможных свидетелей, чтобы установить личность злоумышленника.

Следствие уже подало ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.