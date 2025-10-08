На Кіровоградщині у квартирі знайшли тіло дівчини з ножовими пораненнями

16-річну дівчину з ножовими пораненнями знайшли на орендованій квартирі.

У Світловодську, що на Кіровоградщині, в орендованій квартирі знайшли без ознак життя 16-річну дівчину з ножовими пораненнями. Про це розповіли у поліції.

За попередніми даними, вона була студенткою місцевого навчального закладу та проживала сама.

Правоохоронці затримали жителя Світловодська, якого підозрюють у скоєнні умисного вбивства неповнолітньої дівчини.

До пошукових заходів були залучені оперативники, слідчі, криміналісти, кінологи, аналітики та інші спеціалізовані підрозділи поліції. Вони переглядали записи з камер відеоспостереження та опитували можливих свідків, щоб встановити особу зловмисника.

Слідство вже подало клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

