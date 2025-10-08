В Киеве проведут ночную промывку водопроводных сетей: где нельзя использовать воду из крана

КП «Киевводоканал» проведет для жителей Оболонского района плановые профилактические работы на водопроводных сетях в ночь с 8 на 9 октября. Работы будут проходить с 23:00 до 05:00, в течение которых в ряде жилых домов возможно снижение давления воды.
По информации предприятия, промывка является важной частью технического обслуживания сетей — она помогает очистить трубы от осадка и улучшить качество воды.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
Рекомендации для жителей:
Во время проведения работ «Киевводоканал» просит не использовать воду из крана для приготовления пищи или гигиенических нужд. После завершения промывки необходимо слить воду, пока она не станет прозрачной и без постороннего запаха — только после этого ее можно безопасно использовать.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.