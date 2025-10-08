В Киеве проведут ночную промывку водопроводных сетей: где нельзя использовать воду из крана

Киевводоканал осуществит профилактическую промывку сетей в Оболонском районе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КП «Киевводоканал» проведет для жителей Оболонского района плановые профилактические работы на водопроводных сетях в ночь с 8 на 9 октября. Работы будут проходить с 23:00 до 05:00, в течение которых в ряде жилых домов возможно снижение давления воды.

По информации предприятия, промывка является важной частью технического обслуживания сетей — она помогает очистить трубы от осадка и улучшить качество воды.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

ул. Зои Гайдай;

ул. Льва Лукьяненко, 1–33/35;

ул. Героев Днепра;

ул. Озерная;

ул. Северная;

ул. Приречная;

ул. Богатырская;

просп. Оболонский, 23–30/51, 26–58;

просп. Владимира Ивасюка, 35–65, 26–64.

Рекомендации для жителей:

Во время проведения работ «Киевводоканал» просит не использовать воду из крана для приготовления пищи или гигиенических нужд. После завершения промывки необходимо слить воду, пока она не станет прозрачной и без постороннего запаха — только после этого ее можно безопасно использовать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.