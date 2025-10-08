У Києві проведуть нічну промивку водопровідних мереж: де не використовувати воду з крану

КП «Київводоканал» проведе для мешканців Оболонського району планові профілактичні роботи на водопровідних мережах у ніч із 8 на 9 жовтня. Роботи триватимуть із 23:00 до 05:00, під час яких у низці житлових будинків можливе зниження тиску води.
За інформацією підприємства, промивка є важливою частиною технічного обслуговування мереж — вона допомагає очистити труби від осаду, поліпшити якість води.
Роботи проводитимуться за такими адресами:
Рекомендації для мешканців:
Під час проведення робіт «Київводоканал» просить не використовувати воду з крану для приготування їжі або гігієнічних потреб. Після завершення промивки необхідно злити воду, доки вона не стане прозорою та без стороннього запаху — лише після цього її можна безпечно використовувати.
