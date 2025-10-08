У Києві проведуть нічну промивку водопровідних мереж: де не використовувати воду з крану

«Київводоканал» здійснить профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

КП «Київводоканал» проведе для мешканців Оболонського району планові профілактичні роботи на водопровідних мережах у ніч із 8 на 9 жовтня. Роботи триватимуть із 23:00 до 05:00, під час яких у низці житлових будинків можливе зниження тиску води.

За інформацією підприємства, промивка є важливою частиною технічного обслуговування мереж — вона допомагає очистити труби від осаду, поліпшити якість води.

Роботи проводитимуться за такими адресами:

вул. Зої Гайдай;

вул. Левка Лук’яненка, 1–33/35;

вул. Героїв Дніпра;

вул. Озерна;

вул. Північна;

вул. Прирічна;

вул. Богатирська;

просп. Оболонський, 23–30/51, 26–58;

просп. Володимира Івасюка, 35–65, 26–64.

Рекомендації для мешканців:

Під час проведення робіт «Київводоканал» просить не використовувати воду з крану для приготування їжі або гігієнічних потреб. Після завершення промивки необхідно злити воду, доки вона не стане прозорою та без стороннього запаху — лише після цього її можна безпечно використовувати.

