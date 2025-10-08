Украинцам напомнили, в какой валюте возмещаются расходы на командировки за границей

В налоговой разъяснили вопрос возмещения расходов на командировки за границей.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковске напомнили, что возмещение расходов на командировки за границей, которые подтверждены документально, осуществляется в национальной валюте Украины.

Отмечается, что порядок командировок за границу определен в разд. III Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 13.03.1998 № 59.

Согласно п. 5 разд. III Инструкции № 59, предприятие, направляющее работника в командировку за границу, обеспечивает его авансом в национальной валюте государства, в которое направляется работник, либо в долларах США/евро, либо в гривневом эквиваленте по официальному курсу Национального банка Украины, установленному на день предоставления уполномоченному банку расчета расходов на командировку.

В соответствии с п. 17 разд. III Инструкции № 59 после возвращения из командировки работник обязан до окончания пятого банковского дня, следующего за днем прибытия к месту постоянной работы, подать Отчет об использовании средств/электронных денег, выданных на командировку или под отчет.

Сумма излишне израсходованных средств (остатка средств сверх суммы, израсходованной согласно Отчету) подлежит возврату работником (в денежных единицах, в которых был выдан аванс) на соответствующий счет предприятия, предоставившего эти средства, в установленном законодательством порядке, а в случае получения аванса наличными — сумма излишне израсходованных средств подлежит возврату работником в кассу соответствующего государственного органа, военного формирования, соответствующего учреждения или организации.

Если командированный работник получил аванс на служебную командировку наличными, он подает Отчет и возвращает сумму излишне израсходованных средств до окончания третьего банковского дня, следующего за днем прибытия к месту постоянной работы.

Если во время служебной командировки командированный работник использовал платежные карты для проведения расчетов в безналичной форме, при наличии уважительных причин руководитель может продлить срок подачи Отчета до 20 банковских дней (до выяснения вопроса в случае выявления расхождений между соответствующими отчетными документами).

Вместе с Отчетом подаются подтверждающие документы, удостоверяющие стоимость понесенных в связи с командировкой расходов, с указанием формы их оплаты (наличными, чеком, платежной картой, безналичным переводом).

При отсутствии первичных или иных документов, подтверждающих фактическое пребывание работника в командировке, к Отчету прилагаются заверенные отделом кадров или главным бухгалтером ксерокопии страниц заграничного паспорта или документа, его заменяющего, с фамилией командированного работника и отметками пограничных служб о пересечении границы (при их наличии) либо справка Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины о пересечении командированным работником государственной границы Украины (в которой указаны пункт пропуска, дата и время пересечения границы, серия, номер, тип и наименование паспортного документа).

Пунктом 19 разд. III Инструкции предусмотрено, что при составлении Отчета перерасчет произведенных в командировке расходов, подтвержденных документально, осуществляется в соответствии с фактическим обменным курсом, примененным банком, а при отсутствии подтверждающих документов об обмене валюты — исходя из кросс-курса, рассчитанного по официальному обменному валютному курсу, установленному НБУ на день утверждения Отчета.

Если для окончательного расчета за командировку необходимо выплатить (перечислить) дополнительные средства, выплата осуществляется в национальной валюте Украины по официальному обменному курсу гривны к иностранным валютам, установленному НБУ на день утверждения руководителем Отчета. Выплата (перечисление) указанных средств должна быть осуществлена до окончания третьего банковского дня после утверждения руководителем Отчета.

Разрешение (согласование) руководителя предприятия на возмещение расходов сверх сумм, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 02 февраля 2011 года № 98 «О суммах и составе расходов на командировки государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировки предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств», оформляется письменно в произвольной форме.

Форма Отчета и Порядок его составления утверждены приказом Министерства финансов Украины от 28.09.2015 № 841 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 09.05.2023 № 239).

Таким образом, возмещение расходов на командировки за границей, которые подтверждены документально, осуществляется в национальной валюте Украины по официальному обменному курсу гривны к иностранным валютам, установленному НБУ на день погашения задолженности.

При этом при составлении Отчета перерасчет произведенных в командировке расходов при отсутствии подтверждающих документов об обмене валюты осуществляется по кросс-курсу, рассчитанному по официальному обменному валютному курсу, установленному НБУ на день утверждения Отчета.

