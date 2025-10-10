Украинцам объяснили, действует ли паспорт, в который своевременно не вклеили фотографию по достижении 45-летнего возраста

В Миграционной службе разъяснили вопрос относительно вклеивания фотографий по достижении 45-летнего возраста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области пояснила, является ли действительным паспорт гражданина Украины, в который своевременно не вклеили фотографию по достижении 45-летнего возраста в связи с началом войны в Украине.

Разумеется, в условиях военного положения часто возникают ситуации, из-за которых невозможно вовремя принять все меры, чтобы вклеить фотографию в паспорт или обменять документ, срок действия которого истек.

С целью урегулирования этих вопросов Кабинет Министров Украины принял Постановление № 1202 «Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения», которое вступило в законную силу 26 октября 2022 года.

Согласно данному Постановлению, паспорт в форме карты, срок действия которого истек за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после 24 февраля 2022 года, а также паспорт гражданина Украины образца 1994 года, в который не вклеена фотография по достижении 25- или 45-летнего возраста, при условии, что срок вклеивания фото наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после 24 февраля 2022 года, являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины на период действия военного положения.

Вклеить новую фотографию, соответствующую возрасту, необходимо в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Паспорт в форме карты подлежит обмену в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

В ведомстве подчеркивают, что вклеить фотографию в паспорт гражданина Украины в форме книжечки или обменять паспорт можно, обратившись лично в любое подразделение ГМС Украины с необходимыми для этого документами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.