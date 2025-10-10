Українцям пояснили, чи є чинним паспорт, в який своєчасно не вклеїли фотокартку на досягнення 45-річного віку

У Міграційній службі роз’яснили питання щодо вклеювання фотокарток на досягнення 45-річного віку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи є чинним паспорт громадянина України, в який своєчасно не вклеїли фотокартку на досягнення 45-річного віку у зв’язку з початком війни в Україні.

Звісно, в умовах воєнного стану часто виникають ситуації, через які неможливо вчасно вжити всіх заходів для того, щоб вклеїти фотокартку до паспорта чи обміняти документ, строк дії якого закінчився.

З метою врегулювання цих питань, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1202 «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану», що набрала законної сили 26 жовтня 2022 року.

Згідно даної Постанови паспорт у формі картки, строк дії якого закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, та паспорт громадянина України зразка 1994 року, до якого не вклеєно фотокартку по досягненню 25 чи 45-річного віку, за умови, що строк вклеювання фото настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України на період дії воєнного стану.

Вклеїти нову фотокартку, відповідно до досягнутого віку, належить протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Паспорт у формі картки підлягає обміну протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

У відомстві підкреслюють, що вклеїти фотокартку до паспорта громадянина України у формі книжечки або обміняти паспорт є можливість звернувшись до будь-якого підрозділу ДМС України особисто з необхідними для цього документами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.