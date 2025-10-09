Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературе-2025

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи «за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства». Об этом сообщили на странице премии в соцсети X.
Ласло Краснахоркаи — известный венгерский писатель, романист и сценарист. Он лауреат Букеровской премии 2015 года за роман 1989 года «Меланхолия сопротивления».
71-летний Краснахоркаи известен своими сложными и требовательными романами, которые часто называют постмодернистскими, с антиутопическими и меланхоличными темами.
