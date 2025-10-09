Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературе-2025

Ласло Краснахоркаи стал лауреатом Нобелевской премии за свое визионерское творчество, которое «среди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи «за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства». Об этом сообщили на странице премии в соцсети X.

Ласло Краснахоркаи — известный венгерский писатель, романист и сценарист. Он лауреат Букеровской премии 2015 года за роман 1989 года «Меланхолия сопротивления».

71-летний Краснахоркаи известен своими сложными и требовательными романами, которые часто называют постмодернистскими, с антиутопическими и меланхоличными темами.

