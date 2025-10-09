Угорський письменник Ласло Краснагоркаї отримав Нобелівську премію з літератури-2025

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї «за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва». Про це повідомили на сторінці премії у соцмережі Х.
Ласло Красногоркаї - відомий угорський письменник, романіст та сценарист. Він лауреат Букерівської премії 2015 року за роман 1989 року Меланхолія спротиву.
71-річний Красногоркаї відомий своїми складними та вимогливими романами, які часто називають постмодерністськими, з антиутопічними та меланхолійними темами.
