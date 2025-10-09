Угорський письменник Ласло Краснагоркаї отримав Нобелівську премію з літератури-2025

Ласло Краснагоркаї став лауреатом Нобелівської премії за його візіонерську творчість, яка «серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї «за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва». Про це повідомили на сторінці премії у соцмережі Х.

Ласло Красногоркаї - відомий угорський письменник, романіст та сценарист. Він лауреат Букерівської премії 2015 року за роман 1989 року Меланхолія спротиву.

71-річний Красногоркаї відомий своїми складними та вимогливими романами, які часто називають постмодерністськими, з антиутопічними та меланхолійними темами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.