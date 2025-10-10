Как платить налоги без ошибок — пример имущественных налогов

Государственная налоговая служба подготовила для граждан памятку с подробными инструкциями по уплате налоговых обязательств по имущественным налогам, в частности земельному налогу, как через мобильные приложения банков, так и в кассах банковских учреждений. Об этом сообщила ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.
Пример 1. Оплата через мобильное приложение банка
Чтобы уплатить налоговое обязательство через мобильное приложение банка:
Следующий шаг:
При оплате за гражданина, имеющего налоговые обязательства по земельному налогу, плательщик указывает налоговый номер и ФИО этого гражданина в реквизитах «Наименование фактического плательщика» и «Код фактического плательщика» платежного поручения.
Пример 2. Оплата через кассу банка
Для уплаты в кассе банка предоставьте кассиру следующую информацию:
Следующий шаг:
При оплате за гражданина, имеющего налоговые обязательства по земельному налогу, плательщик предоставляет кассиру информацию о налоговом номере и ФИО этого гражданина, налоговые обязательства которого оплачиваются.
Если реквизиты платежного поручения заполнены без ошибок, уплаченные средства будут зачислены в бюджет как поступления земельного налога от соответствующего плательщика и отражены в его интегрированной карточке.
На следующий день после совершения платежа плательщик сможет проверить зачисление средств в приватной части Электронного кабинета.
