Как платить налоги без ошибок — пример имущественных налогов

В ГНС опубликовали инструкцию по уплате налоговых обязательств по имущественным налогам.

Государственная налоговая служба подготовила для граждан памятку с подробными инструкциями по уплате налоговых обязательств по имущественным налогам, в частности земельному налогу, как через мобильные приложения банков, так и в кассах банковских учреждений. Об этом сообщила ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Пример 1. Оплата через мобильное приложение банка

Чтобы уплатить налоговое обязательство через мобильное приложение банка:

откройте приложение на мобильном телефоне и выберите раздел для уплаты налогов;

заполните платежное поручение, указав:

свой налоговый номер и ФИО (автоматически заполняется банком);

наименование и код органа Казначейства, номер счета IBAN (используется информация из налогового уведомления-решения на уплату земельного налога, полученного гражданином от органа ГНС);

сумму земельного налога (также из налогового уведомления-решения);

назначение платежа;

код вида уплаты: 101 (указывается трехзначное число);

дополнительная информация: уплата земельного налога за 2024 год согласно НУР (краткое описание в свободной форме информации о налоге и отчетном периоде).

Следующий шаг:

проверьте, что все данные в платежном поручении заполнены верно (в том числе ваш налоговый номер);

подтвердите платеж.

При оплате за гражданина, имеющего налоговые обязательства по земельному налогу, плательщик указывает налоговый номер и ФИО этого гражданина в реквизитах «Наименование фактического плательщика» и «Код фактического плательщика» платежного поручения.

Пример 2. Оплата через кассу банка

Для уплаты в кассе банка предоставьте кассиру следующую информацию:

свой налоговый номер и ФИО;

наименование и код органа Казначейства, номер счета IBAN (из налогового уведомления-решения на уплату земельного налога, полученного от ГНС);

сумму земельного налога (из налогового уведомления-решения);

назначение платежа;

код вида уплаты: 101 (трехзначное число);

дополнительная информация: уплата земельного налога за 2024 год согласно НУР (краткое описание в свободной форме).

Следующий шаг:

проверьте правильность данных, введенных кассиром банка в платежном поручении (в том числе свой налоговый номер);

собственноручно подпишите подтверждение правильности реквизитов платежного поручения для его дальнейшего исполнения банком.

При оплате за гражданина, имеющего налоговые обязательства по земельному налогу, плательщик предоставляет кассиру информацию о налоговом номере и ФИО этого гражданина, налоговые обязательства которого оплачиваются.

Если реквизиты платежного поручения заполнены без ошибок, уплаченные средства будут зачислены в бюджет как поступления земельного налога от соответствующего плательщика и отражены в его интегрированной карточке.

На следующий день после совершения платежа плательщик сможет проверить зачисление средств в приватной части Электронного кабинета.

