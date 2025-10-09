Практика судов
  1. В Украине

Киевсовет поддержал закупку 500 мобильных укрытий

15:41, 9 октября 2025
500 мобильных укрытий планируется установить в разных районах столицы.
Киевсовет поддержал закупку 500 мобильных укрытий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депутаты Киевского городского совета 9 октября поддержали внесение изменений в Городскую целевую программу обеспечения готовности к действиям по назначению территориальной подсистемы столицы Единой государственной системы гражданской защиты на 2024–2025 годы, которыми продлили ее действие до 2028 года и предусмотрели закупку мобильных укрытий. Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Отмечается, что планируется закупить и установить 500 объектов в различных районах города. Районные государственные администрации должны определить места размещения и потребности в таких укрытиях.

Кроме того, в Департаменте подчеркнули, что наличие наипростейших и мобильных укрытий в местах, где существует потребность в защитных сооружениях или сооружениях двойного назначения, не освобождает от обязанности создавать полноценные защитные сооружения или сооружения двойного назначения при новом строительстве или реконструкции объектов.

Также там отметили, что мобильные укрытия необходимы в особый период в местах возможного скопления людей на открытой местности — на остановках транспорта, в парках, местах отдыха и т. д.

Такое укрытие не является объектом строительства, благоустройства, временным сооружением для жизнеобеспечения населения или ведения предпринимательской деятельности в понимании закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», а также не считается объектом недвижимости в понимании Гражданского кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев укрытие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Военнослужащие, которым после плена объявят подозрение в утрате военного имущества, неповиновении, СЗЧ, не смогут получить 50 тысяч грн на лечение – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что выплата дополнительного вознаграждения будет приостанавливаться, если военнослужащим сообщено о подозрении в совершении военных уголовных правонарушений или преступлений против основ национальной безопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області