Киевсовет поддержал закупку 500 мобильных укрытий

500 мобильных укрытий планируется установить в разных районах столицы.

Депутаты Киевского городского совета 9 октября поддержали внесение изменений в Городскую целевую программу обеспечения готовности к действиям по назначению территориальной подсистемы столицы Единой государственной системы гражданской защиты на 2024–2025 годы, которыми продлили ее действие до 2028 года и предусмотрели закупку мобильных укрытий. Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Отмечается, что планируется закупить и установить 500 объектов в различных районах города. Районные государственные администрации должны определить места размещения и потребности в таких укрытиях.

Кроме того, в Департаменте подчеркнули, что наличие наипростейших и мобильных укрытий в местах, где существует потребность в защитных сооружениях или сооружениях двойного назначения, не освобождает от обязанности создавать полноценные защитные сооружения или сооружения двойного назначения при новом строительстве или реконструкции объектов.

Также там отметили, что мобильные укрытия необходимы в особый период в местах возможного скопления людей на открытой местности — на остановках транспорта, в парках, местах отдыха и т. д.

Такое укрытие не является объектом строительства, благоустройства, временным сооружением для жизнеобеспечения населения или ведения предпринимательской деятельности в понимании закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», а также не считается объектом недвижимости в понимании Гражданского кодекса Украины.

