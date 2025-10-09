Практика судів
Київрада підтримала закупівлю 500 мобільних укриттів

15:41, 9 жовтня 2025
500 мобільних укриттів планують встановити в різних районах столиці.
Київрада підтримала закупівлю 500 мобільних укриттів
Депутати Київської міської ради 9 жовтня підтримали внесення змін до Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми столиці Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2025 роки, якими продовжили її дію до 2028 року та передбачили закупівлю мобільних укриттів. Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Зазначається, що заплановано закупити й встановити 500 об’єктів у різних районах міста. У свою чергу РДА мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях.

Крім того, у Департаменті додають, що наявність найпростіших і мобільних укриттів у місцях, де існує визначена потреба в захисних спорудах чи спорудах подвійного призначення, не звільняє від необхідності створювати захисні споруди чи споруди подвійного призначення під час нового будівництва або реконструкції об’єктів.

Також там зазначили, що мобільні укриття необхідні в особливий період у місцях можливого скупчення людей на відкритій місцевості – на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку тощо. Таке укриття не є об’єктом будівництва, благоустрою, тимчасовою спорудою для життєзабезпечення населення або провадження підприємницької діяльності в розумінні закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та об’єктом нерухомого майна в розумінні Цивільного кодексу України.

