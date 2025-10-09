Экс-начальник КП Гончаров получил подозрение из-за покупки некачественной соли для дорог

Убытки Киеву из-за халатности чиновника составили 1,4 млн гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подольская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении бывшему начальнику коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационный участок Голосеевского района» г. Киева в служебной халатности при закупке дорожной соли. Хотя прокуратура не называет фамилию, на сайте КГГА указано, что с 2015 года начальником предприятия является Виталий Гончаров.

Киевская городская прокуратура сообщила, что из-за ненадлежащего выполнения должностным лицом своих обязанностей предприятие закупило техническую соль второго сорта вместо высшего, что привело к убыткам территориальной общине Киева на сумму 1,4 млн гривен. Этот факт подтвержден экспертизами.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.