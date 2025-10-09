Практика судів
Ексначальник КП Гончаров отримав підозру через купівлю неякісної солі для доріг

21:41, 9 жовтня 2025
Збитки Києву через недбалість посадовця склали 1,4 млн гривень.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру колишньому начальнику комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційна дільниця Голосіївського району» м. Києва у службовій недбалості під час закупівлі дорожньої солі. Хоча прокуратура не називає прізвище, на сайті КМДА вказано, що з 2015 року начальником підприємства є Віталій Гончаров.

Київська міська прокуратура повідомила, що через неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків підприємство закупило технічну сіль другого ґатунку замість вищого, що призвело до збитків територіальній громаді Києва на суму 1,4 млн гривень. Цей факт підтверджено експертизами.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

