В Запорожье мужчина угрожал семье с детьми гранатой и бросил взрывчатку во двор

Подозреваемый задержан, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В полиции Запорожской области рассказали об инциденте, произошедшем в селе Беленькое, где местный житель угрожал семье с детьми гранатой и бросил взрывчатку на территорию жилого дома. Пострадавших нет, нападавшего задержали.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения остановил на улице автомобиль, в котором находилась семья односельчанина с двумя малолетними детьми. Держа гранату, он сел в машину и потребовал отвезти его по определенному адресу. Водитель убедил нападавшего выйти, предотвратив возможный взрыв.

Через несколько часов мужчина проник на территорию частного дома, где, угрожая той же гранатой, вступил в конфликт с хозяевами. Впоследствии он бросил взрывчатку во двор соседнего дома. Взрыв не привел к жертвам.

Нападающего оперативно разыскали и взяли под стражу. Ему предъявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Расследование завершено, обвинительный акт передан в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.