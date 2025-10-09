Практика судов
  1. В Украине

В Запорожье мужчина угрожал семье с детьми гранатой и бросил взрывчатку во двор

23:13, 9 октября 2025
Подозреваемый задержан, ему грозит до семи лет тюрьмы.
В Запорожье мужчина угрожал семье с детьми гранатой и бросил взрывчатку во двор
В полиции Запорожской области рассказали об инциденте, произошедшем в селе Беленькое, где местный житель угрожал семье с детьми гранатой и бросил взрывчатку на территорию жилого дома. Пострадавших нет, нападавшего задержали.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения остановил на улице автомобиль, в котором находилась семья односельчанина с двумя малолетними детьми. Держа гранату, он сел в машину и потребовал отвезти его по определенному адресу. Водитель убедил нападавшего выйти, предотвратив возможный взрыв.

Через несколько часов мужчина проник на территорию частного дома, где, угрожая той же гранатой, вступил в конфликт с хозяевами. Впоследствии он бросил взрывчатку во двор соседнего дома. Взрыв не привел к жертвам.

Нападающего оперативно разыскали и взяли под стражу. Ему предъявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Расследование завершено, обвинительный акт передан в суд.

полиция Запорожье подозреваемый

