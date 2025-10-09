На Запоріжжі чоловік погрожував родині з дітьми гранатою та кинув вибухівку у двір

Підозрюваного затримано, йому загрожує до семи років ув’язнення.

У поліції Запорізької області розповіли про інцидент, що стався в селі Біленьке, де місцевий житель погрожував родині з дітьми гранатою та кинув вибухівку на територію житлового будинку. Постраждалих немає, нападника затримали.

За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння зупинив на вулиці автомобіль, у якому перебувала родина односельця з двома малолітніми дітьми. Тримаючи гранату, він сів у машину та вимагав відвезти його за певною адресою. Водій переконав нападника вийти, запобігши можливому вибуху.

Через кілька годин чоловік проник на територію приватного будинку, де, погрожуючи тією ж гранатою, вступив у конфлікт із господарями. Згодом він кинув вибухівку на подвір’я сусіднього будинку. Вибух не спричинив жертв.

Нападника оперативно розшукали та взяли під варту. Йому висунули підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду.

