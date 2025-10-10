Зеленский отреагировал на массированный удар по энергосистеме Украины — ожидаем реакцию союзников

Президент сообщил о масштабной атаке РФ на энергосистему Украины — более 450 дронов и 30 ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация последствий массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре страны. По его словам, атака была «циничной и просчитанной» — россияне выпустили более 450 дронов и свыше 30 ракет, нацеленных на объекты, обеспечивающие нормальную жизнь украинцев.

«По состоянию на сейчас по стране известно более чем о 20 пострадавших людях — всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким», — отметил Президент.

Больше всего от ударов пострадали Киевская, Донецкая, Черниговская, Черкасская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская области и Днепропетровщина. Также продолжаются восстановительные работы в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.

«Все необходимые службы работают над восстановлением. Где нужно — действуют спасатели. Получаю регулярные доклады от министра развития общин Алексея Кулебы, Минэнергетики — Светланы Гринчук, министра внутренних дел Игоря Клименко, руководителей на местах. Требуется максимальная эффективность должностных лиц на всех уровнях», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что именно энергетическая инфраструктура стала главной целью российских атак перед началом отопительного сезона, и призвал союзников к решительным действиям.

«Нужны не пустые слова, а решительные действия — США, Европы, “семерки” — в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость со стороны группы “двадцати”, всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов», — подытожил Президент.

