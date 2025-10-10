Практика судів
Зеленський відреагував на масований удар по енергосистемі України — чекаємо на реакцію союзників

09:34, 10 жовтня 2025
Президент повідомив про масштабну атаку РФ на енергосистему України — понад 450 дронів і 30 ракет.
Зеленський відреагував на масований удар по енергосистемі України — чекаємо на реакцію союзників
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває ліквідація наслідків масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі країни. За його словами, атака була «цинічною й прорахованою» — росіяни випустили понад 450 дронів і понад 30 ракет, націлених на об’єкти, що забезпечують нормальне життя українців.

«Станом на зараз по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей – усім надається необхідна допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким», — зазначив Президент.

Найбільше від ударів постраждали Київська, Донецька, Чернігівська, Черкаська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська області та Дніпропетровщина. Також тривають роботи з відновлення у Запоріжжі, Кіровоградській і Херсонській областях.

«Усі необхідні служби працюють над відновленням. Де потрібно, діють рятувальники. Отримую регулярні доповіді від міністра розвитку громад Олексія Кулеби, Міненергетики – Світлани Гринчук, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, керівників на місцях. Потрібна максимальна ефективність посадовців на всіх рівнях», — наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що саме енергетична інфраструктура стала головною мішенню російських атак перед початком опалювального сезону, і закликав союзників до рішучих дій.

«Потрібні не порожні слова, а рішучі дії – США, Європи, «сімки» – у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи «двадцяти», усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків», — підсумував Президент.

війна Володимир Зеленський

