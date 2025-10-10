Практика судов
Заключение договора в электронной форме — порядок и основные особенности

21:51, 10 октября 2025
В Минюсте назвали ключевые особенности заключения договоров в электронной форме.
Министерство юстиции напомнило, что заключение договоров в электронной форме имеет ряд особенностей, которые определены законодательством и гарантируют их юридическую силу и надлежащую защиту прав участников.

Что такое электронный договор

В соответствии с Законом Украины «Об электронной коммерции», электронный договор — это соглашение двух или более сторон, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, оформленное в электронной форме.

При этом Гражданский кодекс Украины прямо определяет, что договор, заключенный с использованием информационно-коммуникационных систем по согласию сторон, считается заключенным в письменной форме. Таким образом, электронный договор приравнивается к традиционному письменному документу и имеет полную юридическую силу.

Заключать его можно как в форме отдельного электронного документа, так и в упрощенной форме — путем обмена электронными сообщениями, подтверждением заказа на сайте и т. п.

Как и классический договор, электронный должен содержать все существенные условия для соответствующего вида сделки. Несоблюдение этих требований может привести к признанию договора незаключенным или недействительным. Содержание электронного договора может содержать порядок его заключения, правила обмена электронными сообщениями, технические средства идентификации сторон и другие условия, важные для исполнения договоренностей.

Требования к оформлению договора. Особенности электронного варианта

Электронный договор должен содержать все существенные условия для соответствующего вида сделки. Если они не будут определены, договор может быть признан незаключенным или недействительным.

Кроме существенных условий, предусмотренных Гражданским кодексом Украины, электронный договор может включать:

  • технологию (порядок) его заключения;
  • порядок создания и наложения электронных подписей;
  • возможность и порядок внесения изменений;
  • способ и порядок принятия предложения (акцепта);
  • правила обмена электронными сообщениями при исполнении обязательств;
  • технические средства идентификации сторон;
  • порядок исправления ошибочно направленного акцепта;
  • ссылки на другие электронные документы, являющиеся частью договора, и порядок доступа к ним;
  • правила хранения и предъявления электронных документов;
  • условия изготовления и получения бумажных копий;
  • возможность выбора языка при заключении и исполнении договора;
  • иные сведения, важные для сторон.

Таким образом, требования к электронному договору не менее строгие, чем к классическому письменному.

Подписание электронного договора

Подписание электронного договора обеспечивает идентификацию подписанта, подтверждение его согласия с условиями и целостность документа. В соответствии с Законом Украины «Об электронной коммерции» моментом подписания электронного договора является использование:

  • электронной подписи в соответствии с законами Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», при условии использования средства электронной цифровой подписи всеми сторонами сделки;
  • электронной подписи одноразовым идентификатором, определенной этим Законом;
  • аналога собственноручной подписи (факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, иного аналога собственноручной подписи) по письменному согласию сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующих аналогов собственноручных подписей.

Закон Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» устанавливает, что квалифицированная электронная подпись (КЭП) имеет ту же юридическую силу, что и собственноручная подпись, а также имеет презумпцию ее соответствия собственноручной подписи.

Заключение и подтверждение договора

Предложение заключить договор может быть сделано путем размещения оферты онлайн или направления электронного сообщения. Акцепт может осуществляться путем заполнения электронной формы, направления ответа или совершения действий, свидетельствующих о принятии предложения, если содержание таких действий четко разъяснено в информационной системе, в которой размещено такое предложение.

С момента получения ответа электронный договор считается заключенным. При этом продавец (исполнитель) обязан подтвердить получение заказа, а потребитель должен получить подтверждение заключения сделки в форме электронного документа, квитанции, чека или другого документа.

Признание электронных документов в суде

Электронные документы, связанные с электронной сделкой, могут быть представлены как доказательства сторонами и другими лицами, участвующими в судебном рассмотрении дела. В соответствии со статьей 76 Гражданского процессуального кодекса Украины доказательствами являются любые данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела. Эти данные устанавливаются такими средствами, как: письменными, вещественными и электронными доказательствами.

В соответствии с частью первой статьи 95 Гражданского процессуального кодекса Украины письменными доказательствами являются документы (кроме электронных документов), которые содержат данные об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора.

Статья 100 Гражданского процессуального кодекса Украины определяет, что электронными доказательствами является информация в электронной (цифровой) форме, содержащая данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела (в частности, электронные документы, графические изображения, видео- и звукозаписи, веб-страницы, сообщения, базы данных и т. д.). Такие доказательства могут подаваться в оригинале или в электронной копии, на которую наложена квалифицированная электронная подпись. Бумажная копия электронного доказательства не является письменным доказательством, но может быть использована при условии удостоверения в порядке, предусмотренном законом.

Аналогичные положения содержатся в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины и Кодексе административного судопроизводства Украины. Таким образом, электронные доказательства признаются отдельным видом доказательств, наравне с письменными.

Электронные договоры — это современный и удобный способ оформления сделок, который позволяет ускорить деловые процессы без потери юридической силы документов. Они приравниваются к письменным договорам, признаются судами и обеспечивают надлежащую защиту прав сторон.

Министерство юстиции подчеркнуло: заключая договоры в электронной форме, внимательно проверяйте содержание документа и способ его подписания. Используйте надежные средства электронной идентификации, сохраняйте подтверждения сделки и, по возможности, выбирайте квалифицированную электронную подпись. Это обезопасит ваши права и поможет избежать рисков, связанных с возможным оспариванием договора.

