Львов отложил начало отопительного сезона из-за российских обстрелов

Город будет тестировать ресурсы, светофоры переведут на альтернативное питание.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начало отопительного сезона в городе отложено на несколько недель из-за обстрелов со стороны России.

«Сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не можем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой было тепло», — сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он призвал жителей Львова обеспечить себя альтернативными источниками тепла и помочь тем, кто не может справиться самостоятельно.

Кроме того, мэр сообщил, что с 11 октября Львов перейдет в режим тестирования. «Мы должны проверить все наши ресурсы, механизмы, обеспечение и оперативность. Мы делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу», — отметил Садовый.

По его словам, на выходных в городе отключат светофоры от основного питания и переведут их на альтернативные источники, чтобы проверить их работу в случае блэкаута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.