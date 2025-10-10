Львів відклав початок опалювального сезону через російські обстріли

Місто тестуватиме ресурси, світлофори переведуть на альтернативне живлення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Початок опалювального сезону в місті відкладено на кілька тижнів через обстріли з боку Росії.

«Зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не можемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку було тепло», — повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він закликав мешканців Львова забезпечити себе альтернативними джерелами тепла та допомогти тим, хто не може впоратися самостійно.

Крім того, мер повідомив, що з 11 жовтня Львів перейде в режим тестування. «Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту», — зазначив Садовий.

За його словами, на вихідних у місті відключать світлофори від основного живлення та переведуть їх на альтернативні джерела, щоб перевірити їхню роботу в разі блекауту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.